L’habitacle est lui aussi très impressionnant. Les portières, qui s’inclinent vers le haut et le bas, comprennent une partie du toit et du bas de porte. Les supercars ont besoin de cet élément scénique. Vous montez à bord et vous installez à la place du conducteur comme vous le feriez dans une voiture de course. Tout est confortable et minimaliste, les commandes se limitent au strict nécessaire pour conduire comme il se doit une voiture performante. Le châssis et la structure de l’Enzo sont essentiellement composés de fibres de carbone, dont une grande partie est exposée et visible à l’intérieur, ce qui lui confère une immense rigidité structurelle doublée d’une grande légèreté, des qualités que l’intérieur dépouillé transmet à ses occupants. Les boutons de marche arrière et de contrôle de traction sont logés sur le volant, une esquisse du manettino qui fera son apparition quelques années plus tard sur la F430. Également inspirés de la F1, les éclairages linéaires à LED situés au-dessus du volant clignotent par incrément de 500 tr/min après 5 500 tr/min en direction de la ligne rouge du limiteur de régime.

Ah, le moteur. L’Enzo a été la première à être motorisée avec le V12 de la F140, qui a servi de base à tous les V12 Ferrari qui ont suivi. Avec une cylindrée de 6,0 litres et ses 660 ch, c’était le moteur atmosphérique le plus puissant du monde à l’époque. Cela se traduisait par une vitesse de pointe dépassant les 350 km/h et 3,65 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Des chiffres incroyables, hier comme aujourd’hui, mais les 12 cylindres signifiaient que l’Enzo était bien plus qu’une simple voiture extrêmement rapide. À faible régime, elle est docile et bien élevée, voire d’une grande politesse. Mais dès que le rythme se déchaîne, les soupapes de dérivation des gaz d’échappement s’ouvrent et le moteur crie à pleins poumons un air lyrique.