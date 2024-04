Formule gagnante

Permettre à la nouvelle F50 de dépasser sa devancière sacrée s’avéra être un défi de taille : il était donc logique de se tourner vers l’écurie de Formule 1 pour trouver inspiration et soutien. Le résultat final alla au-delà du simple transfert de la technologie F1 sur la route (ce qui n’était pas nouveau pour Ferrari). Plus important encore, les principaux composants de la F50 dérivaient tous directement de la F1, notamment le moteur, la suspension et la structure en carbone composite.

À la place du V8 à turbocompresseur qui propulsait la GTO et la F40, la F50 présentait un V12 de plus grosse cylindrée. Et pas n’importe quel V12. Il était issu du moteur utilisé en 1990 sur la monoplace F1, avec cinq soupapes par cylindre et une cylindrée augmentée de 3,5 à 4,7 litres. La puissance maximale était de 520 chevaux, contre 478 pour la F40. Et même si ce moteur atmosphérique n’avait peut-être pas l’accélération explosive du V8 biturbo de la F40, il compensait largement cette lacune par son régime fluide et son V12 hurlant, particulièrement mélodieux à l’approche de la puissance maximale à 8 500 tr/min. Pour certains, le moteur de la F50 fut le meilleur V12 jamais construit.