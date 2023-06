BESONDERE AKTIVITÄTEN

Am Samstag, 28. Mai, blieb das Museum extra lang bis 24.00 Uhr geöffnet, zum ermäßigten Eintrittspreis von nur 8 Euro für Besucher, die nach 19.00 Uhr eintrafen.

Einige der wichtigsten Modelle wurden mit offener Motorhaube ausgestellt und alle 60 Minuten gab es kostenlose Museumstouren auf Italienisch und Englisch (Plätze waren begrenzt).

Zum Abschluss des Abends waren die Besucher in das kürzliche renovierte Enzo Ferrari-Bistrot eingeladen, wo sie Aperitifs und Cocktails in der Lounge genießen konnten, bis das Museum schloss.

Am Sonntag, 29. Mai, verwandelte sich das Enzo Ferrari-Museum in einen riesigen Vorführraum, in dem die Besucher eine vollständig immersive Erfahrung des Grand Prix von Monaco genießen konnten, ohne Aufpreis auf den normalen Eintrittspreis. Die Vorführung begann um 15.00 Uhr, gleichzeitig mit dem Start des Rennens (auch hier waren die Plätze begrenzt).

Im Laufe des Wochenendes fanden außerdem besondere Live-Vorführungen wie eine Werkstattdemonstration im Ausstellungsbereich des Museums mit Afro Gibellini in Zusammenarbeit mit der Modenart-Kollektion statt (Termine für Besucher Samstag, 28. 5. um 11.00 Uhr und 16.00 Uhr, und Sonntag, 29. 5. um 11.00 Uhr).

Zu guter Letzt konnten während des Motor Valley Fest auch kostenlose virtuelle Museumstouren online gebucht werden und es wurde gratis ein Shuttle-Service von und nach Maranello angeboten, um den Besuch des Ferrari-Museums mit Stil abzuschließen (nur Samstag und Sonntag). Ab Freitag Nachmittag gab es auch ein besonderes Unterhaltungsangebot für jüngere Besucher.