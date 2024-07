Zwölf klingt einfach perfekt

Alle haben sich in das Auto verliebt. Zu den Gerüchten, die in der Familie kursieren, wonach sich der Teenager Meshal ans Steuer gesetzt haben soll, obwohl er noch gar keinen Führerschein besaß, „möchte er sich lieber nicht äußern“, witzelt er in ausgezeichnetem Englisch. Nach seinem Studium in den USA erwarb er mit Ende 20 seinen ersten Ferrari: einen 550 Maranello. Nach einer erfolgreichen Karriere im Familienunternehmen, das auf Gewerbeimmobilien und verschiedene Investitionen im europäischen Bank- und Finanzwesen spezialisiert ist, pflegt Al Marzouq heute eine enge Beziehung zur Marke und gilt als engagierter und äußerst anspruchsvoller „Ferrarista“.

Derzeit besitzt er „rund ein Dutzend“ Ferraris, „von Modellen mit V6- und Hybridantrieb bis hin zum LaFerrari oder dem SF90“. Seine Leidenschaft für Autos teilt er gerne mit seinen erwachsenen Kindern. Sohn Khaled arbeitet im Familienunternehmen und fährt mit seinen 26 Jahren bereits erfolgreich in der Challenge-Rennserie. Tochter Sarah, 24, hat in England einen Master-Abschluss gemacht. Beide leihen sich gerne Autos aus Papas Garage.