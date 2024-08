Trendsetter

Da das neue Auto in größeren Stückzahlen gebaut werden sollte, musste es mehr Menschen ansprechen. Der 250 GT Coupé war also eher als Straßenauto konzipiert und richtete sich an wohlhabende Kunden, die sich einen alltagstauglichen Grand Tourer wünschten. So sollte er der erste echte GT von Ferrari werden.

Als Nachfolger des 250 Europa, auf dem er basierte – die ersten Fahrzeuge wurden als Europa GTs bezeichnet – ersetzte der 250 GT Coupé den Lampredi V12 des Vorgängers durch den klassischen Colombo V12, der nun 3,0 Liter Hubraum hatte. Der Motor war nicht nur leistungsstärker – er leistete 220 PS gegenüber 200 PS im Europa – sondern auch kompakter, was einen kleineren und wendigeren Ferrari ermöglichte.

Die ersten Fahrzeuge wurden von Pininfarina gebaut, aber als der berühmte Karosseriebauer nicht in der Lage war, die Nachfrage nach dem neuen 250 GT zu befriedigen, wurde die Produktion an die Carrozzeria Boano vergeben, die vom ehemaligen Pininfarina-Designer Mario Boano gegründet worden war. Erst nach der Fertigstellung des neuen Pininfarina-Werks im Jahr 1958 begann die eigentliche Serienproduktion mit der Einführung der klassischen Coupé-Version des 250 GT mit ‚Stufenheck‘.