Das Familiensilber

Das von ihm gewählte Rot erscheint im Sonnenlicht sehr plakativ. Dazu gesellt sich ein schmaler, paralleler, metallisch blauer Streifen. Die perfekte Ergänzung zum blauen Exterieur-Paket aus Kohlefaser, das Fernando ausgewählt hat und das den Motorhauben-‚Bumerang‘, die vorderen Lufteinlässe, die Seitenschweller und den Heckdiffusor umfasst. Wenn man die Motorhaube öffnet, wartet ein weiteres Stück pure Dramatik: blaue Kohlefaser im gesamten Motorraum.

Was die Erfahrung der Zusammenarbeit mit der Tailor Made-Abteilung betrifft, so ist Fernando in seinem Lob geradezu überschwänglich. „Das Team ist fantastisch. Es sind wahre Experten, die nicht nur genau zuhören, was man möchte, sondern mitunter auch Vorschläge machen und Ideen einbringen, an die man selbst vielleicht noch gar nicht gedacht hat. Als ich meine Konfiguration auf dem Bildschirm sah, wusste ich sofort, dass es das Richtige für mich ist.“

Wenn das Exterieur ausdrucksstark ist, ohne extrem zu sein, besitzt das Interieur eine ganz andere Ausstrahlung, wie Fernando erklärt. „Wenn man in das Auto einsteigt, soll man das Gefühl bekommen, in eine völlig neue Umgebung einzutauchen, man soll spüren, dass es eine seriöse Erfahrung wird.“