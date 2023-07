Perfekte Massarbeit

In der Classica-Kollektion zum Beispiel einen 812 GTS mit einem prächtigen Exterieur in Blu Notte und einer üppigen Leder-Innenausstattung in Testa di Moro, sowie einen SF90 Spider, eine weiße Kreation, die vom legendären 308 GTBi aus dem Jahr 1980 inspiriert ist. Tailor Made und der Kunde stellten eine Kombination aus weißer Lackierung in Bianco King auf der Außenseite mit einem Interieur aus schwarzem Alcantara und dunkelblauem Leder zusammen, um einen starken Kontrast zu erzielen.

Ein Roma Coupé erinnert an den 250 LM der 1960er Jahre in einer rot-weißen Farbgebung. Innen ist der Look sportlich und funktional, gepaart mit einem historischen Jeans-Stoff von Aunde.

Die Inedita-Kollektion hat kürzlich auch ein paar ebenso atemberaubende Autos über das Tailor Made-Programm produziert. Darunter ein SF90 Stradale in mattem Orange und grauem Canna di Fucile mit dunkelgrauen Ultrasuede-Sitzen und Superfabric-Fußmatten, ein 812 GTS in einer atemberaubenden Dreischichtlackierung in Blu Genziana mit einem cremefarbenen Zierstreifen und ein wunderschöner SF90 Spider mit einem wirklich einzigartigen Exterieur. Dieses Auto beginnt im Schwarz des Nero Daytona, wechselt aber dramatisch zu Rosso Magma am Heck und schafft einen zweifarbigen Ferrari mit einem kontrastierenden Innenraum aus glänzendem Carbon und schwarzem Alcantara.