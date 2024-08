Symphonie Nr. 12

Text: Kevin M. Buckley / Fotos: Michael Lee



Im Oktober 2015 lud Patrick Frühs Zürcher Händler ihn zu einer Testfahrt mit einem California T nach Monte Carlo ein. „Wir fuhren die alte Route der Rallye Monte Carlo“, erinnert er sich, „und alles an der Veranstaltung war einfach perfekt. Das Wetter, die Autos, die beteiligten Leute. Herz, was willst du mehr?“ Der damals 35-Jährige war sofort Feuer und Flamme. So sehr, dass er sofort nach seiner Rückkehr in die Schweiz einen California T in Rosso California bestellte, der im darauffolgenden Frühjahr geliefert wurde. Nach dem Kauf eines 430 Scuderia, sowie eines 488 GTB kam sein erster V12. „Ein F12berlinetta!“, ruft er. „Von diesem Moment an beschloss ich, V12-Modelle zu sammeln, nicht nur V8.“