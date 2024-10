Schnelles Wachstum

Doch eine Reise nach Austin wäre nicht komplett ohne BBQ, das langsam und bei niedriger Temperatur über Post Oak-Rauch gegart wird und seit über 100 Jahren ein Synonym für texanisches Barbecue ist. Die Auswahl ist schwindelerregend und reicht von stationären Läden bis hin zu köstlichen Imbisswagen. Zu Letzteren gehört KG BBQ, das ägyptisch-texanische Räucherfleisch von Grillmeister und Halbfinalist des James Beard Award Kareem El-Ghayesh. „Es ist ein wichtiger Grundbestandteil unserer Ernährungsweise hier und etwas ziemlich Einzigartiges in Texas“, sagt Shaw.

Manche Leute gehen davon aus, dass ganz Texas flach und knochentrocken ist. Shaw beweist gerne das Gegenteil. Der Lady Bird Lake liegt mitten in Austin. Ein kurzer Ausflug in die schöne Texas Hill Country bringt den Monza in seinen natürlichen Lebensraum. Es warten saisonale Wildblumen und herausfordernde Kurven mit Namen aus Westernfilmen wie „Twisted Sisters“ und „Devil’s Backbone“. Der perfekte Ort, um diese schnittige Barchetta in Aktion zu erleben und ihre wunderschöne romantische Form zu bewundern. Das glasfreie Design vermittelt den Passagieren alle Sensationen, die ein V12 mit 799 PS und 8.500 U/min bieten kann.