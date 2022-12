VIER GEWINNT

Revolutionär – ein Wort, das in der 75-jährigen Geschichte von Ferrari viele Male verwendet wurde. Aber selten ist eine so reiche Palette revolutionärer Ideen in einem Auto zusammengekommen.

Ferrari hat noch nie zuvor einen Wagen wie diesen produziert. Aber auch das entspricht ganz dem Pionier- und Innovationsgeist von Maranello, wie Chief Marketing & Commercial Officer Enrico Galliera erklärt: „Wir sind gerne unberechenbar. Natürlich hat Ferrari in seiner Geschichte viele Zwei-plus-Zwei-Modelle produziert, aber im Gespräch mit unseren Kunden wurde deutlich, dass es eine große Nachfrage nach einem Auto gibt, das Platz für vier Erwachsene und einen einfacheren Zugang zu den Rücksitzen bietet.“

Die Ferrari-DNA bestimmte vom ersten Tag an die Entwicklung des Wagens – und das, sagt Galliera, erklärt den Namen: „Purosangue (Vollblut) war ursprünglich der Codename, den wir dem Projekt gaben, damit alle Beteiligten es als 100 Prozent Ferrari betrachteten. Das Konzept passt perfekt zum Cavallino Rampante als Vollblut.“