Zunächst sollten wir sagen, dass die beiden Leiter des Projekts, die unter der Aufsicht von Flavio Manzoni die Entstehung des 296 GTB betreuten, beide mit Freihandzeichnung begonnen haben. Etwas, das viele vielleicht überraschend oder beruhigend finden.

Zwischen „Generation X“ und „Millennials“ geboren, sind Carlo Palazzani und Angelo Nivola für das Exterieur- bzw. Interieurdesign von Sportwagen zuständig.

„Die Form des 296 GTB wurde in etwas mehr als einem Jahr entwickelt“, erklärt Palazzani (der von Stefano De Simone, Jason Furtado und Adrian Griffiths unterstützt wurde). „Es gab viele Skizzen, die durch künstliche Intelligenz schnell verarbeitet und dann in Stilmodelle umgewandelt wurden. Dann trat das Projekt in eine Art Inkubator ein, in dem jede Komponente — ästhetische und technologische — ausgereift wurde. Insgesamt hat es mehr als drei Jahre gedauert.“ Ein Zeitrahmen, der fast halb so lang ist wie zur Jahrtausendwende, aber immer noch Äonen länger dauert als die Blitzgeschwindigkeit — kaum drei Monate nach den ersten Skizzen —, mit der die Meister der 1960er Jahre behaupten, Prototypen auf die Straße gebracht zu haben.

„Das Thema des 296 GTB war extrem klar und scheinbar einfach“, erklärt Angelo Nivola, Leiter des Sportwagen-Interieurdesigns, unterstützt von Nicola Bevilacqua. „Fahrspaß war das Leitmotiv: Eine Verringerung des Radstands und die Entschlossenheit, das Volumen kompakt zu halten, waren die ersten Schritte, zusammen mit besonderem Fokus auf die Innenausstattung. Denn — das sollten wir uns in Erinnerung rufen — Fahrvergnügen, der körperlichste und wahrnehmbarste Aspekt von ‚Spaß', wird durch das Lenkrad übertragen.“