Rennvergangenheit

Wie in den vergangenen Jahren richtete sich der diesjährige Ferrari-Tribute an Besitzer von Ferrari-Modellen, die seit 1991 gebaut wurden. 70 Autos kamen aus so fernen Ländern wie China, Ägypten und Japan. Zu den springenden Pferden, die sich an der Startlinie in Palermo – der Hauptstadt Siziliens – versammelten, gehörten SF90 Stradale und Spider, fünf 812 Competizione, ein GTC4 Lusso und ein F12tdf, wobei das Alter der teilnehmenden Fahrzeuge von einem 360 Modena aus dem Jahr 1999 bis zu vier Ferrari Roma Spider aus dem Jahr 2023 reichte.

Nachdem sich die Autos und ihre sehr internationalen Besitzer am Donnerstag, 10. Oktober, im 5-Sterne-Grand Hotel Et Des Palmes in Palermo zur einem Galadinner versammelt hatten, begann am nächsten Morgen das Fahrerevent an der Palermo Marina Yachting. Auf der ersten 338 km langen Etappe schlängelte sich der Tross aus modernen springenden Pferden über herrliche Panoramastraßen ins Landesinnere bis zur Westküste Siziliens, wo er eine Mittagspause einlegte, bevor es auf spektakulären Küstenstraßen durch die historische Stadt Trapani ging.