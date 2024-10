Ein Hoch auf den GTO

Daher war es ein denkwürdiges Ereignis, 25 makellose Exemplare dieses ganz besonderen Autos auf der GTO Legacy Tour 2024 zu sehen. Zusammen mit ihren Fahrern und Gästen versammelten sich die Autos im exklusiven Lefay Resort & Spa in der schönen Stadt Pinzolo, im Skigebiet Madonna di Campiglio im Rendena-Tal, bevor sie drei herrliche Tage auf den beeindruckenden Bergpässen der italienischen Dolomiten verbrachten und die atemberaubende Landschaft der Region bewunderten.

Am ersten Tag erkundete der GTO-Korso Senale, eines der höchstgelegenen Dörfer der italienischen Alpen, und Eppan in Südtirol, während er durch sattgrüne Täler, vorbei an romantischen Schlössern und Weinbergen fuhr. Der zweite Tag versprach weitere typisch italienische Fahrerlebnisse, wobei der GTO-Konvoi dieses Mal die kurvenreichen Straßen des Monte Bondone erklomm, bevor er sich auf den Weg nach Riva del Garda, einen wunderschönen Ort am nördlichen Ende des Gardasees machte und den Tag am späten Nachmittag mit einem Sprint zurück nach Pinzolo beendete.