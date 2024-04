Eine Ikone in Sachen Performance

Ein britischer Ferrari-Händler hatte den Wagen gekauft und ich begleitete ihn auf seiner Reise. Was noch erfreulicher war: Ich durfte die meiste Zeit hinter dem Steuer sitzen. Wir holten ihn in einer Garage in Maranello, gegenüber dem Büro von Enzo Ferrari ab.

Und so begann eine wunderbare und unvergessliche Fahrt durch Europa. In meinen Augen ist der GTO einer der schönsten Ferraris und einer derjenigen mit dem besten Fahrverhalten. Als jemand, der das Glück hatte, die meisten Autos aus Maranello fahren zu dürfen, kann ich das mit Fug und Recht behaupten. Er überzeugte durch eine enorme Leistungsfähigkeit – ohne die rohe Brutalität so mancher Supercars der Konkurrenz – sowie eine angenehme Lenkung, eine wunderbare Gangschaltung und ein hervorragendes Fahrverhalten bei hoher Geschwindigkeit.