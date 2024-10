Ferrari triumphiert in Fuji

Der Erfolg von Ferrari in Fuji markiert den 54. Sieg in der GT-Klasse für das Cavallino Rampante in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft seit deren Gründung im Jahr 2012. Rigon-Flohr-Castellacci wiederholten ihren Sieg von 2023, als sie auf derselben Strecke mit dem 488 GTE triumphierten – der letzte Weltmeisterschaftssieg für diesen Wagen – der in der Saison 2024 durch den 296 LMGT3 ersetzt wurde. Für Flohr und Castellacci war es der dritte Sieg in Fuji, nach Siegen in den Jahren 2023 und 2017, letzterer mit Fahrer Miguel Molina.

Der achte und letzte Lauf der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft findet am 2. November in Bahrain, dem traditionellen Austragungsort des Saisonfinales der Weltmeisterschaftstatt, wo Ferrari hofft, seinen beeindruckenden Sieg in Japan zu wiederholen.