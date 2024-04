Der Ferrari 499P braust nach Katar

Nach den positiven Ergebnissen von 2023, die mit einem zweiten Platz in der Herstellerweltmeisterschaft für Ferrari und einem dritten und vierten Platz in der Fahrerweltmeisterschaft für die Teams mit den Nummern 50 und 51 endeten, werden die offiziellen 499P des Cavallino Rampante in ihre zweite Saison in der höchsten Hypercar-Klasse der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft starten.

„In diesem Jahr ist es unser Ziel, in jedem Rennen konkurrenzfähig zu sein und mehr Rennen zu gewinnen als 2023“, sagte Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti. „Wir starten in ein sehr anspruchsvolles Jahr, in dem wir unseren Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans wiederholen und um den Sieg in der Weltmeisterschaft kämpfen möchten.“

In den Cockpits der roten Ferrari 499P werden wieder die bekannten Gesichter der sechs offiziellen Fahrer des Unternehmens aus Maranello zu sehen sein. Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen, die im vergangenen Jahr in Sebring und Le Mans die Pole-Position und vier Podestplätze errungen haben, werden das Auto mit der Nummer 50 fahren. Das Auto mit der Nummer 51 wird hingegen von Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi gefahren, die mit ihrem Sieg beim 24-Stunden-Rennen zum hundertsten Geburtstag von Le Mans in die Geschichte des Motorsports eingegangen sind.