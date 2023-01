KÖNIG DER RENNAUTOS : DER 296 GT3

Das klingt nach sehr viel? Nicht für die Ingenieure. Deshalb haben sie zusammen mit den Technikpartnern an der Senkung des Schwerpunkts, der Erhöhung der Stabilität – teilweise durch Ballastmanagement – der Miniaturisierung der Kühlereinheiten und einem neuen Aufhängungsdesign gearbeitet, das die Reifen weniger belastet, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Alles wurde aus der Sicht des Fahrers betrachtet, egal ob ‚Pro‘ oder ‚Gentleman‘. So wurde beispielsweise das Cockpit komplett neu gestaltet und man findet blitzschnell die beste Fahrposition, ebenso wie maßgeschneiderte Einstellungen für die elektronischen Komponenten. Das neue Lenkrad und das neue mittlere Panel umfassen alle Funktionen, die stets auf dem Display mit seinem neuen Design gesteuert werden können, flankiert von einem zusätzlichen Paar hochauflösender Bildschirme, die es zusammen mit dem optionalen Radar ermöglichen, die Konkurrenten auf Distanz zu halten. Die Elektronik spielt eine immer wichtigere Rolle, und beim 296 GT3 gibt es neue Anwendungen in der Kupplungsbetätigung, beim Gangwechsel und der Wastegate-Ventilsteuerung für eine auf die Bedürfnisse des Fahrers zugeschnittene Kalibrierung.

Also, was ist mit dem Motor? Schon beim 296 GTB zeigte „der kleine 12-Zylinder“ einige Besonderheiten: Turbolader, die im ‚V‘ untergebracht sind, um die Kompaktheit zu erhöhen, der niedrige Schwerpunkt, die Gewichtsreduzierung, all dies trug dazu bei, extrem hohe Leistungsniveaus zu erreichen.