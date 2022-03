Im vergangenen Jahr feierte die Abteilung Ferrari Classiche ihr 15-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 2006 werden hier historische Ferrari-Modelle jeden Alters restauriert, gewartet und als authentisch eingestuft, darunter legendäre Raritäten wie der 412P, der 1967 beim 24-Stunden-Rennen von Daytona siegte und der 357 F1, der erste Ferrari, der ein Formel-Eins-Rennen gewann.

Die Abteilung Classiche befindet sich in der Fabrik, in der Enzo Ferrari am 12. März 1947 den 125 S in Gang setzte, das erste Auto, das seinen Namen trug und die Weichen für 75 Jahre Handwerkskunst, Hingabe, Tradition und Innovation von Ferrari stellte.