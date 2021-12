Andrea Modena, der Leiter von Classiche, steht an der Spitze eines leidenschaftlichen Teams, das sowohl an der detaillierten historischen Recherche als auch an der Rundum-Restaurierung gearbeitet hat. Dank des einzigartigen technischen Archivs und des Engagements der Historiker, des Zertifizierungsteams und der Werkstattprofis konnte Ferrari Classiche alle Änderungen nachvollziehen, die seit dem Bau des Fahrzeugs vorgenommen worden waren.





Am Ende der Saison 1951 wurde der Wagen an den Privatier Chico Landi verkauft und in Gelb umlackiert, um seine brasilianische Herkunft widerzuspiegeln. Im Jahr 1952 fuhr er damit in Europa – unter anderem in Silverstone –, aber auch in Montevideo, sowie beim Grand Prix d'Albi in Frankreich. In den darauf folgenden beiden Jahren fuhr er ihn dann in Interlagos, Boavista und Buenos Aires.