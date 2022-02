Im selben Jahr wurde die Nummer #0844 in Italien mit einer neuen Spider-Karosserie für die Can-Am-Serie umgebaut und fuhr in den USA bis in die frühen 70er Jahre hinein Rennen. Er gelangte in den Besitz mehrerer Sammler, bevor er in den späten 1990er Jahren wieder in seine 412 P Berlinetta-Karosserieform von 1967 zurückgebaut wurde und 2019 schließlich zu Ferrari Classiche zur Zertifizierung und vollständigen Restaurierung kam.





„Es gibt drei wichtige Elemente für ein solches Projekt“, erklärt Andrea Modena, Leiter des technischen Kundendienstes von Ferrari und Ferrari Classiche. „Zuerst kommt die Beurteilung, bei der unser Zertifizierungs-Komitee – aus von Ferrari unabhängigen Experten, um Objektivität zu gewährleisten – die Echtheit des Fahrzeugs analysiert, damit wir dem Kunden sagen können, was zu tun ist.