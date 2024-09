Eine Welt für sich

Wenn Sie sich einen Ort aussuchen müssten, an dem Sie die Fähigkeiten eines Autos bis ins kleinste Detail testen könnten – von steilen Anstiegen bis hin zu schnellen Küstenstraßen – dann sind Sie in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien genau richtig. Knapp über eine Million Menschen lebt in dieser herrlichen Provinz von etwa 7.924 Quadratkilometern, einem Gebiet mit schneebedeckten Alpen, deren Hänge in fast jeder Kurve mit Weinbergen übersät sind, und einer Küste, die sich mit nur einem Gangwechsel von langen Sandstränden in unglaublich hohe Klippen verwandelt. Das perfekte Ziel also für die diesjährige Cavalcade Classiche: Bei diesem einzigartigen Touring-Event dreht sich alles um die „Classiche“-Modelle von Ferrari – jene Autos, die vor zwanzig Jahren oder noch früher gebaut wurden.