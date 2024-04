Cavalcade Classiche 2023

Die Teilnehmer der Cavalcade Classiche brachen am nächsten Tag zu einer 250 km langen Fahrt auf. Der erste Halt war eine Kaffeepause in Casole d’Elsa, einer ehemaligen etruskischen Siedlung und heutigen mittelalterlichen Ortschaft in der Nähe von Siena. Die Aussicht war spektakulär und der Kaffee hervorragend, wie in Italien nicht anders zu erwarten. Es folgten weitere wunderbare Fahrstrecken durch die spektakulären toskanischen Hügel, umgeben von Weinbergen.

Das Mittagessen fand in der Weinkellerei Petra in der Nähe des alten Dorfes Suvereto statt. Hier in den eisenhaltigen Hügeln des spektakulären Val di Cornia – mit Blick auf das Tyrrhenische Meer – befindet sich eines der besten Weingüter der Toskana. Das Gebäude (in dem die Teilnehmer zu Mittag aßen) liegt in einem Naturschutzgebiet und ist eine beeindruckende modernistische Mischung aus Form und Funktion, entworfen vom Schweizer Architekten Mario Botta.

Am zweiten Tag stand eine weitere beeindruckende Fahrt durch die Toskana auf dem Programm, diesmal über 225 km, meist auf kurvenreichen Straßen, die sich über die sanften Hügel schlängeln.

Mittagessen gab es in Le Volte di Vico Bello ein, einer prächtigen Renaissance-Villa, die von herrlichen Gärten umgeben ist und einen wunderbaren Blick auf das nahe Siena bietet. Anschließend kehrten die Teilnehmer nach Castelfalfi zurück. Das Abendessen wurde in den Weinbergen von MonteRosola eingenommen, einem modernen Weingut auf den Hügeln über der mittelalterlichen Stadt Volterra.