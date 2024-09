Eine technologische Meisterleistung

Doch die wohl größte Innovation des F430 war sein „E-diff“, ein elektronisch gesteuertes Sperrdifferenzial, das fest mit den übrigen elektronischen Systemen des Fahrzeugs verdrahtet war. Mit Hilfe von Sensoren wurden der Lenkwinkel, die Geschwindigkeit der einzelnen Räder und die Gierrate gemessen, die entsteht, wenn das Auto von der vertikalen Achse abweicht und ins Schleudern zu geraten droht.





Der F430 war auch der erste Ferrari, der mit dem „Manettino“ am Lenkrad ausgestattet war und die Kräfte des E-Diffs nutzte. Mit dieser kleinen Raute konnte man das Chassis des Wagens in verschiedenen Modi steuern – darunter einer für rutschige Bedingungen, ein Sport-Modus für den Alltagsgebrauch, ein Race-Modus für mehr Adrenalin sowie zwei Modi für die Stabilitäts- und Traktionskontrolle. Diese waren wahrscheinlich am besten für den Einsatz auf der Rennstrecke geeignet, zeigten aber, wozu das Auto in Extremsituationen fähig war. Fahrzeuge mit Mittelmotor besitzen eine optimale Gewichtsverteilung und sind im Allgemeinen am ausgewogensten, was das Fahrverhalten angeht – zumindest bis zum Erreichen der Höchstgeschwindigkeit. An diesem Punkt übernehmen die Physik und das niedrigere polare Trägheitsmoment des Fahrzeugs die Kontrolle, und der Fahrer muss reagieren. Der F430 war so ausgeklügelt, dass er den Moment, in dem er zu rutschen drohte, so früh anzeigte, dass man das Übersteuern entspannt genießen und ausgleichen konnte. Das Ergebnis war der am einfachsten zu steuernde Mittelmotor-Ferrari, der je gebaut wurde.