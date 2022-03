Eigentlich ging es hier nicht um ‚Kontrolle‘: es war eine ‚Optimierung‘ der Traktion. Mit dem Manettino des Fahrzeugs im ‚Race‘-Modus gibt der 430 Scuderia dem Fahrer volles Vertrauen am Kurveneingang und am Scheitelpunkt, minimiert das Untersteuern und maximiert das Feedback, während E-Diff und Traktionskontrolle gemeinsam und nahtlos für maximale Beschleunigung aus der Kurve heraus sorgen.

Heutige Straßen-Testfahrer fanden das so gut, dass es sich fast surreal anfühlte. Es fühlte sich auch wie ein entscheidender Moment in der Entwicklung von Ferrari-Straßenautos an. Und so war es auch. Als nächstes kam der 458 Speciale, der letzte und stärkste V8-Ferrari mit normalem Saugmotor und ein weiteres Exemplar in diesem sagenumwobenen, auf die Rennstrecke ausgerichteten Stammbaum.