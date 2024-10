Der Ferrari F80 ist ein Auto aus der Zukunft

Text: Andrea Carrato



Es gibt viele Tage, die für das Unternehmen aus Maranello als besonders gelten, aber der Tag, an dem der neue Ferrari F80 auf den Markt gekommen ist, wird in die Geschichte des Cavallino Rampante eingehen. Das neue Ferrari Supercar wird in einer limitierten Auflage von 799 Exemplaren produziert und reiht sich in die Reihe legendärer Modelle wie GTO, F40, F50, Enzo und LaFerrari.

Die außergewöhnliche Bühne für die Präsentation des F80 waren die Finali Mondiali, die Abschlussveranstaltung der Ferrari-Rennsaison, die vom 15. bis 21. Oktober 2024 im Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola stattgefunden hat.