Das sanfte Wiegen sonnenverwöhnter Palmen

1956 posierte eine relativ unbekannte junge Schauspielerin namens Brigitte Bardot für die Kamera in Und Gott schuf die Frau und sonnte sich am Pampelonne-Strand in Saint Tropez. Die charmante Côte d'Azur wird Ihnen das Gefühl vermitteln, mit Ihnen als Protagonistin der zweiten Ferrari Tour Women’s Edition in eine glitzernde Filmkulisse der 50er Jahre eingetreten zu sein.





Eine Konstellation von pastellfarbenen Dörfern, die sich über ein ruhiges türkisfarbenes Meer schmiegen, mit dem subtilen Duft frischer Früchte der nahe gelegenen Provence, wird Momente purer Freude hervorrufen, die Sie mit anderen Ferraristi teilen können.





Die ikonische Fotografie von Alain Delon und Jane Fonda in ihrem Ferrari 250 GT California Spider bei der Ankunft in Antibes zeigt perfekt die Faszination dieser Tour, die wie ein Duft unvergessliche Abenteuer mit raffiniertem Essen verbindet.