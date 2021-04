Öffnen Sie die Tür zu einer Saison voller einzigartiger Sport- und Lifestyle-Events.

Die auf die Bedürfnisse aller Ferraristi zugeschnittene Ferrari-Fahrerlebnisse bieten die perfekte Kombination eines gänzlich neuen Niveaus aus Nervenkitzel, Leidenschaft und Luxus.



Passione Ferrari - das offizielle Programm der Rennstrecken-Events für Ferrari-Besitzer, ist die perfekte Gelegenheit, ein exklusives Fahrerlebnis auf den schönsten Rennstrecken mit Ihrem eigenen Ferrari zu genießen. Machen Sie sich darauf gefasst, an zwei Tagen mit offenen Boxengassen in das Renngeschehen einzutauchen.



Für Besitzer des 488 Challenge und des 488 Challenge Evo ist die Passione Ferrari Club Challenge das perfekte, rennstrecken-exklusive Erlebnis. Dabei handelt es sich um weit mehr als ein traditionelles Rennen, da den Fahrern ermöglicht wird, ihre persönliche Bestzeit zu messen und diese zu schlagen, indem der Fokus auf dem Zeitfahren liegt. Ein adrenalinintensives Fahrevent auf einigen der legendärsten Rennstrecken in ganz Europa.



Und für unvergessliche Abenteuer in einer Welt der Exklusivität und des Luxus bietet die Ferrari Tour Club Edition eine Reihe von exklusiven Fahrevents, die die Freiheit der offenen Straße mit dem Nervenkitzel der Rennstrecke paaren und es Ferraristi ermöglichen, einzigartige Momente an wundervollen Orten zu teilen oder den Renngeist auf einigen der ikonischsten Straßen und Rennstrecken in Europa zu entfesseln.



Bitte wenden Sie sich an Ihren offiziellen Ferrari-Händler und werden Sie Teil unserer Gemeinschaft, um unvergessliche Fahrabenteuer zu erleben.