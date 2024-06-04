法拉利 12 Cilindri 未来蓝图 菁英挚选

设计语言和口语一样，以循序渐进的方式演变发展。然而，在设计全新法拉利12 Cilindri时，法拉利的设计团队大胆地采用了一种开创性的全新语言，赋予了这款跑车无与伦比的视觉冲击力。毫无疑问，作为采用中前置发动机布局的法拉利V12双座跑车家族中的一员，法拉利12 Cilindri的革新设计不仅彰显了果敢创新精神，更具有非凡意义。法拉利V12双座跑车自1947年品牌诞生之初便开启了其辉煌历史，推出了包括法拉利250 GT SWB、 法拉利 365 GTB/4 ‘Daytona’、法拉利550 Maranello以及法拉利812 Superfast在内的多款极具代表性的跃马杰作。
法拉利从其备受瞩目的品牌传承中汲取灵感，却从未被历史所束缚。正如法拉利全球首席设计师Flavio Manzoni所言，全新法拉利12 Cilindri引入了全新设计语言，大胆书写与众不同的设计篇章。他强调：“在设计法拉利12 Cilindri时，我们想要打破中前置发动机布局跃马V12车型的设计传统。法拉利12 Cilindri并未沿用前代车型所遵循的雕塑美学设计语言。这款新车的设计宗旨之一，是探索一种令人耳目一新的跑车设计语言。”
正如法拉利跑车外观设计主管Andrea Militello所言，要深刻领会法拉利12 Cilindri的设计精髓，关键在于精准掌握这款新车在法拉利车型系列中的独特地位。他说道：“法拉利812 Superfast一经问世，便在法拉利车型系列中树立了动力与性能的双重标杆。然而，随着法拉利SF90 Stradale与法拉利SF90 XX Stradale的相继发布，这一格局被彻底打破。这两款超级跑车分别凭借1000 cv和1030 cv的最大输出功率，再度刷新了这一标杆。而这也为我们设计法拉利12 Cilindri提供了全新的思路，促使我们采用一种更为精妙且统筹兼顾的设计理念，而非仅仅局限于追求性能与运动感。”
Militello进一步阐述道：“法拉利12 Cilindri植根于品牌的悠久传承之中，但其设计灵感并非源自历史传统。我们采用了一种颠覆性的设计理念，赋予新车一种极具未来感的造型风格。它看起来仿佛是一艘宇宙飞船，充满了科幻感。”
法拉利12 Cilindri采用了严谨的全新设计美学，更注重造型设计必须满足功能性需求。举例来说，这款跑车的翼子板力量感十足，同时呈现出众的几何精确度，而沿车身向后优雅延伸的侧翼，则采用了极为流畅的线条设计。
设计团队精益求精的前瞻性理念，在车头等关键元素的设计上得到了淋漓尽致的展现。他们摒弃了由格栅和大灯组成的传统前脸设计，转而采用整合了所有照明功能的环绕式灯带，而犹如叶片的日间行车灯从灯带中崭露锋芒，为前脸增添一抹犀利风范。
尽管外界有人认为，这一设计仅仅是对传奇车型法拉利365 GTB/4 ‘Daytona’的有机玻璃灯罩的焕新演绎，但Militello对这种观点持否定态度。他表示：“这两款车型之间的联系确实并非偶然，但我们并未特意将Daytona车型的设计元素不惜一切代价地应用到法拉利12 Cilindri上。我们更多的是遵循‘造型设计必须满足功能性需求’的理念，这一理念对如今的法拉利而言同样至关重要。此外，这一设计理念还体现在座舱造型、连接两个尾翼的几何桥状设计，以及与尾部照明系统巧妙融为一体的后车窗设计中。”
从左至右依次为：制作法拉利12 Cilindri的油泥模型是一个精细且耗时的过程，但最终成果令人满意。Flavio Manzoni与Andrea Militello（最右侧）正在仔细检查油泥模型的制作进度。
Flavio Manzoni特别强调了车尾设计在法拉利12 Cilindri中的重要意义。他指出：“这款车型的车尾设计精妙地诠释了新车的标志性设计主题，充分展现了我们将先进技术、功能需求与造型设计相融合的卓越能力。两个主动式空气动力学襟翼与后车窗巧妙地融为一体，形成了标志性的三角形设计。”
作为这款硬顶跑车的姐妹车型，法拉利12 Cilindri Spider同样秉承了“造型设计必须满足功能性需求”的理念。这款敞篷跑车采用了相似的黑色设计元素，将车尾与空气动力学襟翼连接在一起。同时，延伸至车尾的两个拱形设计，与极具美学表现力的侧翼相得益彰。
在法拉利12 Cilindri车型的设计中，法拉利摒弃了怀旧情怀，积极拥抱创新理念，以全新的设计手法重新诠释跃马经典元素。此番设计探索，比以往任何时候都更能展现法拉利敢于革新、不断突破的设计愿景。