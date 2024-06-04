法拉利 12 Cilindri 未来蓝图 菁英挚选

法拉利从其备受瞩目的品牌传承中汲取灵感，却从未被历史所束缚。正如法拉利全球首席设计师Flavio Manzoni所言，全新法拉利12 Cilindri引入了全新设计语言，大胆书写与众不同的设计篇章。他强调：“在设计法拉利12 Cilindri时，我们想要打破中前置发动机布局跃马V12车型的设计传统。法拉利12 Cilindri并未沿用前代车型所遵循的雕塑美学设计语言。这款新车的设计宗旨之一，是探索一种令人耳目一新的跑车设计语言。”

正如法拉利跑车外观设计主管Andrea Militello所言，要深刻领会法拉利12 Cilindri的设计精髓，关键在于精准掌握这款新车在法拉利车型系列中的独特地位。他说道：“法拉利812 Superfast一经问世，便在法拉利车型系列中树立了动力与性能的双重标杆。然而，随着法拉利SF90 Stradale与法拉利SF90 XX Stradale的相继发布，这一格局被彻底打破。这两款超级跑车分别凭借1000 cv和1030 cv的最大输出功率，再度刷新了这一标杆。而这也为我们设计法拉利12 Cilindri提供了全新的思路，促使我们采用一种更为精妙且统筹兼顾的设计理念，而非仅仅局限于追求性能与运动感。”