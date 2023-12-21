缅怀 365 GTB4 Daytona

法拉利选择找巴黎车展推出多款精美跑车，在差不多整整 55 年前的 10 月，法拉利在车展上推出了一款至今仍是经典的前置 V12 发动机跃马跑车。
非官方昵称为 365 GTB4 的法拉利赛车在 1967 年代托纳 24 小时耐力赛中取得前三甲的历史性胜利。新款中后置 V12 发动机法拉利 Daytona SP3 也使用了这一响亮的名称，这是法拉利限量版 Icona 系列的第二款车型。
观看关于365 GTB4的故事，这款车在巴黎车展上首次亮相，便获得全球赞誉
365 GTB4 的风格独具标志性。宽大的发动机罩彰显 V12 发动机的澎湃动力。这是一头强大的野兽，更像一匹肌肉发达的战马，而不是一片狂奔的小马。科伦布 V2 发动机的排量从之前 275 GTB4 的 3.3 升增加到 4.4 升。275 GTB4 充满诗意的柔和线条被锐化成肌肉感十足的楔形。短而尖的尾端进一步突出了前鼻的长度。这款车的主要特点是前置发动机和它所承诺的动力。
作为当时速度最快的法拉利公路车型，365 GTB4成为了赛道上的一个合理（且成功）的选择
它也充分地兑现了这一承诺。最大功率为 352 马力，最高时速达 280 公里/小时，是当时最快的公路版法拉利。虽然 Daytona 与超级跑车将发动机置于驾驶员身后的新趋势背道而驰，但人们普遍认为它在操控性和可预测性方面优于中后置发动机的竞争对手。后置变速箱和主要位于前轴后部的 V12 发动机功不可没，使其具有优秀的重量分配。
事实证明，它后来成为了一款非常成功的运动赛车。在 1972 年、1973 年和 1974 年的勒芒 24 小时耐力赛中，其竞技版赛车赢得了同级别的冠军。直到 1979 年，也就是停产六年之后，Daytona 再次在 Daytona 24 小时耐力赛中获得亚军。
这是在菲亚特收购法拉利 40% 股份之前（1969 年），法拉利推出的最后一款 12 缸跑车。这款车在很大程度上瞄准了蓬勃发展的北美市场：它比以前的 Berlinetta 更大、更有肌肉感、更有气势，在加利福尼亚的林荫大道上和在阿尔卑斯山口上一样出色（尽管它非常适合后者）。
车型的风格与众不同。不是形状优美的雕塑，拥有棱角分明的楔形车身，甚至还采用了大胆的全宽有机玻璃条，其后是四个前大灯。设计出自宾尼法利纳之手，但与宾尼法利纳之前的设计完全不同。首席设计师是传奇人物莱昂纳多·费奥拉万蒂（Leonardo Fioravanti），他还负责设计了 Dino 206 和 246，以及在 1973 年取代 Daytona 的中后置布局 365 GT4 BB “Boxer”。他经手的法拉利经典车型还包括 308 GTB、328 GTB 和 GTO。他说他最爱的是 Daytona。
随后推出的敞篷版 365 GTS4 显然是针对美国西海岸市场，那里有足够多的富裕买家来证明其价格合理性，也有充足的阳光来印证折叠式车顶的合理性。
从365 GTB4发布55年后，‘Daytona’这个标志通过法拉利Daytona SP3得以延续，这款车型恰当地也配备了V12引擎
当然，Daytona 并不是第一辆使用美国名字的法拉利。340 America 于 1950 年首次亮相，首款 Superamerica 是 1955 年的 410，而法拉利 California 的徽章则可追溯到 1957 年。
在 365 GTB4 上，Daytona 这个名字可能并不正式。而新款法拉利 Daytona SP3 则明确而正式地向中后置布局的 V12 跑车致敬，早在 1967 年，这款跑车就为法拉利揽下最伟大的跑车胜利之一。