缅怀 365 GTB4 Daytona

这是在菲亚特收购法拉利 40% 股份之前（1969 年），法拉利推出的最后一款 12 缸跑车。这款车在很大程度上瞄准了蓬勃发展的北美市场：它比以前的 Berlinetta 更大、更有肌肉感、更有气势，在加利福尼亚的林荫大道上和在阿尔卑斯山口上一样出色（尽管它非常适合后者）。

车型的风格与众不同。不是形状优美的雕塑，拥有棱角分明的楔形车身，甚至还采用了大胆的全宽有机玻璃条，其后是四个前大灯。设计出自宾尼法利纳之手，但与宾尼法利纳之前的设计完全不同。首席设计师是传奇人物莱昂纳多·费奥拉万蒂（Leonardo Fioravanti），他还负责设计了 Dino 206 和 246，以及在 1973 年取代 Daytona 的中后置布局 365 GT4 BB “Boxer”。他经手的法拉利经典车型还包括 308 GTB、328 GTB 和 GTO。他说他最爱的是 Daytona。



随后推出的敞篷版 365 GTS4 显然是针对美国西海岸市场，那里有足够多的富裕买家来证明其价格合理性，也有充足的阳光来印证折叠式车顶的合理性。

