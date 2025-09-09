Ferrari logo
Performance reimagined
内燃发动机
法拉利849 Testarossa所搭载的内燃发动机是法拉利屡获殊荣的双涡轮增压V8发动机系列的最新版本。新款发动机在总排量不变的前提下，最大输出功率提升至830 cv，相较于前代发动机增加了50 cv，功率系数达208 cv/l。为实现这一性能突破，所有核心部件均经过了重新设计。
电动机与混合动力系统
法拉利849 Testarossa搭载源自法拉利SF90 Stradale的可外接充电式混合动力系统，由一台V8内燃机与三台电动机组成，电动机总输出功率为220 cv。其中两台电动机安装在前轴，共同构成了RAC-e（electronic cornering set-up regulator）电子过弯调节器系统，通过四轮驱动与扭矩矢量分配系统，最大程度地提升出弯时的牵引力与效率。第三台电动机，即动能马达发电机单元（Motor Generator Unit, Kinetic，MGU-K），安装在后轴，该技术则是源自法拉利在F1赛场上积累的丰富经验。
发动机声浪
作为法拉利量产车型系列中的巅峰之作，法拉利849 Testarossa的发动机声浪浑厚激昂。新车借鉴了法拉利SF90 XX Stradale的换挡策略，并进行了重新优化，力求在激烈驾驶的升挡过程中，为驾驶者带来更富激情的声浪体验，将声学体验提升至全新境界。
V8
发动机
<2.3
秒
0-100 公里/小时
208
cv/l
功率系数
1050
cv
最大输出功率
突
破
界
限
法拉利849 Testarossa的动态性能研发，旨在全面提升车辆性能表现，同时延续品牌标志性的非凡驾趣。
颠
覆
之
作
，
破
界
而
生
法拉利849 Testarossa借鉴了经典及当代跃马赛车与赛道版车型的技术解决方案，显著优化了热管理性能并提升了下压力水平。
驭
见
未
来
法拉利849 Testarossa从20世纪70年代的Sports Prototype车型中汲取灵感，展现出独一无二、历久弥新的造型设计
A
S
S
E
T
T
O
F
I
O
R
A
N
O
配
置
车
型
Assetto Fiorano配置车型旨在最大限度地提升新车的动态性能和空气动力学表现。
技术规格
法拉利849 Testarossa在重量功率比方面为跃马量产车型树立了全新标杆。
法
拉
利
8
4
9
T
e
s
t
a
r
o
s
s
a
S
p
i
d
e
r
