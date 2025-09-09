内燃发动机 法拉利849 Testarossa所搭载的内燃发动机是法拉利屡获殊荣的双涡轮增压V8发动机系列的最新版本。新款发动机在总排量不变的前提下，最大输出功率提升至830 cv，相较于前代发动机增加了50 cv，功率系数达208 cv/l。为实现这一性能突破，所有核心部件均经过了重新设计。

电动机与混合动力系统 法拉利849 Testarossa搭载源自法拉利SF90 Stradale的可外接充电式混合动力系统，由一台V8内燃机与三台电动机组成，电动机总输出功率为220 cv。其中两台电动机安装在前轴，共同构成了RAC-e（electronic cornering set-up regulator）电子过弯调节器系统，通过四轮驱动与扭矩矢量分配系统，最大程度地提升出弯时的牵引力与效率。第三台电动机，即动能马达发电机单元（Motor Generator Unit, Kinetic，MGU-K），安装在后轴，该技术则是源自法拉利在F1赛场上积累的丰富经验。