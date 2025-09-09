Ferrari logo
Ferrari logo
コンフィギュレーター
お問い合わせ
Performance reimagined
内燃エンジン
849 Testarossaの内燃エンジンは、数々の受賞歴を誇るフェラーリのツインターボV8の最新バージョンです。最高出力は830 cv、比出力は208 cv/Lで、従来バージョンから50 cvのパワーアップを果たしました。この成果は、排気量は維持したまま、コンポーネントを全面的に改良することで実現しました。
電気モーターおよびハイブリッド・システム
849 Testarossaは、SF90 Stradaleから派生したPHEVアーキテクチャーを採用し、V8内燃エンジンと、合計220 cvを発生する3基の電気モーターを組み合わせています。2基はフロント・アクスルに位置し、RAC-e（電子制御コーナリング・セットアップ・レギュレーター）システムを構成して、4WDシステムとトルク・ベクタリングを可能にし、コーナー出口で最大のトラクションと効率性を引き出します。第3の電気モーターはMGU-K（モーター・ジェネレーター・ユニット、キネティック／運動エネルギー回生システム）で、リア・アクスルに位置し、F1におけるスクーデリアの経験が直接生かされています。
エンジン・サウンド
ラインアップの新たな頂点となるモデルは、コックピットで力強い刺激的なエンジン・サウンドを楽しめます。また、849 Testarossaでは、サウンドに新たな次元が導入されました。SF90 XX Stradaleから引き継いだ新たな変速戦略が改良され、攻めたドライビング中のシフトアップで、いっそう刺激的なエンジン・サウンドを生み出します。
V8
エンジン
<2.3
秒
0-100 KM/H
208
cv/l
比出力
1050
cv
最高出力
限
界
を
超
え
る
た
め
の
設
計
849 Testarossa は、パフォーマンスを高めると共に、ハイレベルなドライビング・プレジャーは維持することを目標に開発されました。
詳細を見る
か
つ
て
な
い
ほ
ど
大
胆
な
フ
ェ
ラ
ー
リ
過去と現代のレーシングカーのソリューションが、849 Testarossa に冷却性能の大幅な向上とダウンフォースの増強をもたらしました。
詳細を見る
未
来
を
指
し
示
す
1970年代のスポーツプロトタイプをインスピレーションに、ユニークでタイムレスなラインが誕生しました
詳細を見る
A
s
s
e
t
t
o
F
i
o
r
a
n
o
車両の動的・空力的性能を最大化するよう開発された、エクスクルーシブな仕様です。
詳細を見る
エクステリア
Rosso Fiammante
コンフィギュレーションを探る
技術諸元
Ferrari 849 Testarossa は、ラインアップモデル史上最高のパワーウェイト・レシオを誇ります。
詳細
F
e
r
r
a
r
i
8
4
9
T
e
s
t
a
r
o
s
s
a
S
p
i
d
e
r
詳細