Ferrari logo
Ferrari logo
Performance reimagined
    内燃エンジン
    849 Testarossaの内燃エンジンは、数々の受賞歴を誇るフェラーリのツインターボV8の最新バージョンです。最高出力は830 cv、比出力は208 cv/Lで、従来バージョンから50 cvのパワーアップを果たしました。この成果は、排気量は維持したまま、コンポーネントを全面的に改良することで実現しました。
    電気モーターおよびハイブリッド・システム
    849 Testarossaは、SF90 Stradaleから派生したPHEVアーキテクチャーを採用し、V8内燃エンジンと、合計220 cvを発生する3基の電気モーターを組み合わせています。2基はフロント・アクスルに位置し、RAC-e（電子制御コーナリング・セットアップ・レギュレーター）システムを構成して、4WDシステムとトルク・ベクタリングを可能にし、コーナー出口で最大のトラクションと効率性を引き出します。第3の電気モーターはMGU-K（モーター・ジェネレーター・ユニット、キネティック／運動エネルギー回生システム）で、リア・アクスルに位置し、F1におけるスクーデリアの経験が直接生かされています。
    Ferrari 849 Testarossa - Engine
    エンジン・サウンド
    ラインアップの新たな頂点となるモデルは、コックピットで力強い刺激的なエンジン・サウンドを楽しめます。また、849 Testarossaでは、サウンドに新たな次元が導入されました。SF90 XX Stradaleから引き継いだ新たな変速戦略が改良され、攻めたドライビング中のシフトアップで、いっそう刺激的なエンジン・サウンドを生み出します。
    • V8
      エンジン
    • <2.3
      0-100 KM/H
    • 208 cv/l
      比出力
    • 1050 cv
      最高出力

    849 Testarossa は、パフォーマンスを高めると共に、ハイレベルなドライビング・プレジャーは維持することを目標に開発されました。

    過去と現代のレーシングカーのソリューションが、849 Testarossa に冷却性能の大幅な向上とダウンフォースの増強をもたらしました。

    1970年代のスポーツプロトタイプをインスピレーションに、ユニークでタイムレスなラインが誕生しました

    Assetto Fiorano

    車両の動的・空力的性能を最大化するよう開発された、エクスクルーシブな仕様です。
    エクステリアRosso Fiammante
    コンフィギュレーションを探る
    技術諸元
    Ferrari 849 Testarossa は、ラインアップモデル史上最高のパワーウェイト・レシオを誇ります。