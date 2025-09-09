内燃エンジン 849 Testarossaの内燃エンジンは、数々の受賞歴を誇るフェラーリのツインターボV8の最新バージョンです。最高出力は830 cv、比出力は208 cv/Lで、従来バージョンから50 cvのパワーアップを果たしました。この成果は、排気量は維持したまま、コンポーネントを全面的に改良することで実現しました。

電気モーターおよびハイブリッド・システム 849 Testarossaは、SF90 Stradaleから派生したPHEVアーキテクチャーを採用し、V8内燃エンジンと、合計220 cvを発生する3基の電気モーターを組み合わせています。2基はフロント・アクスルに位置し、RAC-e（電子制御コーナリング・セットアップ・レギュレーター）システムを構成して、4WDシステムとトルク・ベクタリングを可能にし、コーナー出口で最大のトラクションと効率性を引き出します。第3の電気モーターはMGU-K（モーター・ジェネレーター・ユニット、キネティック／運動エネルギー回生システム）で、リア・アクスルに位置し、F1におけるスクーデリアの経験が直接生かされています。