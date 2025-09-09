内燃エンジン 849 Testarossa Spider の内燃エンジンは、数々の受賞歴を誇るフェラーリのツインターボV8の最新バージョンです。最高出力は830 cv、比出力は208 cv/Lで、SF90 Spiderから50 cvのパワーアップを果たしました。しかし、排気量に変化はなく、代わりに、コンポーネントが全面的に改良されています。

電気モーターおよびハイブリッド・システム 849 Testarossa Spider は、SF90 Spiderから派生したプラグイン・ハイブリッド・アーキテクチャーを採用し、合計220 cvを発生する3基の電気モーターがV8エンジンと組み合わされています。そのうち2基はフロント・アクスルに位置し、RAC-e（電子制御コーナリング・セットアップ・レギュレーター）システムを構成して、4WDシステムとトルク・ベクタリングを可能にし、コーナー出口で最大のトラクションと効率性を引き出します。一方、リア・アクスルに位置する第3の電気モーターは、MGU-K（モーター・ジェネレーター・ユニット、キネティック／運動エネルギー回生システム）と呼ばれ、F1におけるスクーデリアの比類ない経験が直接生かされています。