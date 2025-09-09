Ferrari logo
Ferrari logo
コンフィギュレーター
お問い合わせ
Performance reimagined
内燃エンジン
849 Testarossa Spider の内燃エンジンは、数々の受賞歴を誇るフェラーリのツインターボV8の最新バージョンです。最高出力は830 cv、比出力は208 cv/Lで、SF90 Spiderから50 cvのパワーアップを果たしました。しかし、排気量に変化はなく、代わりに、コンポーネントが全面的に改良されています。
電気モーターおよびハイブリッド・システム
849 Testarossa Spider は、SF90 Spiderから派生したプラグイン・ハイブリッド・アーキテクチャーを採用し、合計220 cvを発生する3基の電気モーターがV8エンジンと組み合わされています。そのうち2基はフロント・アクスルに位置し、RAC-e（電子制御コーナリング・セットアップ・レギュレーター）システムを構成して、4WDシステムとトルク・ベクタリングを可能にし、コーナー出口で最大のトラクションと効率性を引き出します。一方、リア・アクスルに位置する第3の電気モーターは、MGU-K（モーター・ジェネレーター・ユニット、キネティック／運動エネルギー回生システム）と呼ばれ、F1におけるスクーデリアの比類ない経験が直接生かされています。
エンジン・サウンド
新849 Testarossa Spider は、コックピットで力強い刺激的なエンジン・サウンドを楽しめます。また、サウンドに新たな次元が導入されました。SF90 XX Spiderから引き継いだ新たな変速戦略が改良され、ハイ・パフォーマンスのドライビング中とシフトアップの際に、いっそう刺激的なエンジン・サウンドを生み出します。
V8
エンジン
<2.3
秒
0-100 KM/H
208
cv/l
比出力
1050
cv
最高出力
あ
ら
ゆ
る
限
界
を
乗
り
越
え
て
849 Testarossa Spider は、既に桁外れだったSF90 Spiderのパフォーマンスをさらに引き上げ、比類ないドライビングの興奮を実現しました。
詳細を見る
か
つ
て
な
い
ほ
ど
大
胆
な
フ
ェ
ラ
ー
リ
過去と現代のレーシングカーのソリューションが、849 Testarossa Spider に冷却性能の大幅な向上とダウンフォースの増強をもたらしました
詳細を見る
未
来
を
指
し
示
す
1970年代のスポーツプロトタイプをインスピレーションに、ユニークでタイムレスなラインが誕生しました
詳細を見る
リ
ト
ラ
ク
タ
ブ
ル
・
ハ
ー
ド
ト
ッ
プ
849 Testarossa Spider のドライバーは、リトラクタブル・ハードトップ（RHT）によって、車速45 km/hまでは走行中でもわずか14秒でルーフを開閉できます。
技術諸元
Ferrari 849 Testarossa Spider は、ラインアップのスパイダー史上最高のパワーウェイト・レシオを誇ります
詳細
F
e
r
r
a
r
i
8
4
9
T
e
s
t
a
r
o
s
s
a
詳細