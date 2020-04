Nato il 20 settembre 1999 ad Avignone, in Francia

Giuliano Alesi, figlio di Jean, pilota della Scuderia Ferrari dal 1991 al 1995, nel 2013 ha esordito nel karting, categoria KF Junior, disputando le prime sette gare con il Team Intrepid, per poi passare alla Scuderia Baby Race, con cui ha corso nella stessa classe anche nella stagione successiva. Nel 2015 Giuliano ha debuttato in Formula 4 con l’Autosport Academy, vincendo tre gare. Nel 2016 è entrato a far parte della Ferrari Driver Academy (FDA), debuttando in GP3 con il Team Trident. Resta nella squadra italiana anche nel 2017 conquistando tre vittorie (Silverstone, Hungaroring, Spa-Francorchamps) e quattro podi concludendo al quinto posto in classifica. Anche nel 2018 ha gareggiato con Trident classificandosi settimo con una vittoria a Barcellona. Dopo gli ultimi tre anni trascorsi in GP3, nel 2019 Giuliano viene promosso nel campionato FIA Formula 2 con il team Trident Racing ottenendo sei piazzamenti in zona punti e piazzandosi al 15° posto in classifica. Per lui nel 2020 ancora FIA Formula 2 ma con il team HWA Racelab.