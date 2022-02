Rafael è nato il 5 maggio 2005 a Recife, in Brasile.

È salito per la prima volta su un kart che non aveva nemmeno dieci anni e già nel 2016 ha iniziato a mettersi in luce nello SKUSA Super National in classe Mini Swift. L’anno seguente è stato quinto nella WSK Super Master Series, e dal 2019 ha iniziato a vincere regolarmente gare in questo campionato.

Nel 2021 ha brillato in diverse occasioni: a febbraio ha vinto ad Adria la WSK Champions Cup e la WSK Super Master Cup, mentre a maggio, a Gand (Belgio), si è imposto in una corsa del campionato europeo e nella classe Champions of the Future. Per lui anche diversi podi che lo hanno portato alle FDA World Finals su indicazione di Escuderia Telmex – partner per il Messico e l’America Latina – dove si è messo in luce nonostante l’esperienza limitata al volante di una vettura di Formula 4.

Dopo essere stato selezionato nell’ambito delle FDA Scouting World Finals è diventato il terzo brasiliano dopo gli ex alunni Enzo Fittipaldi e Gianluca Petecof ad entrare a far parte della Academy. Nella stagione 2022 ha gareggiato nel campionato di Formula 4 UAE e in quello italiano, con alcune incursioni in quello tedesco. Corre con i colori del team Prema.