Tuukka Taponen nasce il 26 ottobre 2006 a Lohja.

A undici anni vince il campionato finlandese di kart e nel 2019 vince quello nella serie OK Junior.

Nel 2020 Tuukka approda nel team Tony Kart mettendo in mostra fin da subito il proprio talento nella categoria OKJ, ottenendo un terzo posto finale nel FIA Karting European Championship e il titolo di vicecampione del mondo a Portimão (Portogallo).

Nel 2021, all’esordio assoluto in classe OK, si laurea campione del mondo a Campillos (Spagna) in un weekend caratterizzato dalle mutevoli condizioni meteo, dimostrando le proprie doti velocistiche sia su pista asciutta sia bagnata.

In quello stesso anno prende parte alle FDA Scouting World Finals nelle quali, pur non vincendo, diventa un osservato speciale da parte di Ferrari. Il 2022, in cui gareggia nella classe con il cambio, la KZ, si confronta con i migliori professionisti del karting mondiale e si conferma su livelli elevati di competitività. La seconda apparizione alle FDA Scouting World Finals è quella decisiva per il suo ingresso nella Academy.

Debutta in monoposto nel campionato di Formula 4 UAE con un nono e due secondi posti, mentre il suo impegni principale nel 2023 sarà quello nel campionato italiano, il più competitivo al mondo.