Oliver è nato l’8 maggio 2005 a Chelmsford, nel Regno Unito.

Sale sul kart per la prima volta a otto anni in una gara di club, ma molto rapidamente comincia a mostrare tutto il proprio talento. Un anno più tardi finisce nella top 5 del British Karting GP e conquista il quarto posto tra i cadetti nel campionato nazionale.

Nelle due stagioni successive Oliver vince il Kartmasters British Grand Prix ed è vicecampione tra i cadetti. Nel 2019 vince a Valencia la Coppa del Mondo nella classe Junior X30 e poi la serie europea e il campionato del mondo a Le Mans.

Nel 2020 debutta in monoposto nei campionati di Formula 4 di Germania e Italia con il team US Racing impressionando subito per le sue performance. Alla prima gara, al Lausitzring, conquista un posto in prima fila e centra la sua prima affermazione ad Hockenheim all’ottava gara nella categoria piazzandosi settimo assoluto in classifica. Si impone anche in una gara del campionato italiano dove chiude decimo.

Nel 2021 passa al team Van Amersfoort Racing con il quale porta a casa entrambi i titoli ottenendo la bellezza di 17 vittorie (11 in Italia e sei in Germania). Si impone anche in una gara del campionato GB3 e viene suggerito da ACI Sport alla Ferrari Driver Academy per le Scouting World Finals nelle quali eccelle e si conquista un posto nella Academy. Nel 2022 corre in Formula 3 con Prema.