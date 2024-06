Bearman determinato a lasciare il segno

Il pilota britannico della Scuderia Ferrari Driver Academy, tra i favoriti della vigilia per la conquista del titolo, è pronto ad affrontare la sua seconda stagione in Formula 2. Il via in Bahrain questo fine settimana, con il weekend che scatterà giovedì.

Maranello, 28 febbraio 2024 – Quattordici appuntamenti per ventotto gare. La lunga stagione del campionato di Formula 2, che scatterà questo fine settimana sul Bahrain International Circuit, spazierà tra Europa, Australia e Medio Oriente, con la tappa finale in programma l’8 dicembre sul tracciato di Yas Marina. Nel 2024 la Scuderia Ferrari Driver Academy sarà rappresentata in pista da Oliver Bearman, pronto a disputare la sua seconda stagione nella categoria con il team Prema. Il diciottenne britannico è reduce da un esordio importante confermato dai quattro successi conquistati lo scorso anno, l’ultimo dei quali sul circuito di Monza.

Carico. Per “Ollie” il 2024 sarà un anno molto importante, il suo nome è infatti tra i favoriti per la vittoria del titolo e la pressione legata alle aspettative non mancherà. Anche questo è un aspetto che fa parte del processo di crescita, e come tale ha fatto parte del lavoro svolto a Maranello in vista della stagione. “Non vedo davvero l’ora di iniziare – ha commentato Bearman – e credo di essermi preparato al meglio. L’imperativo è concretizzare subito il potenziale, iniziare il campionato con risultati importanti è un passaggio importante per disputare una buona stagione”. Il campionato Formula 2 due settimane fa ha disputato tre giorni di prove sulla pista di Sakhir, un primo assaggio della nuova monoposto che squadre e piloti dovranno capire nel minor tempo possibile. “Abbiamo completato delle prove molto utili – ha confermato Oliver – nelle quali ovviamente l’obiettivo era quello di imparare il massimo sul comportamento della nuova macchina. Non è stato semplice, ma abbiamo fatto dei concreti passi avanti durante i tre giorni, e anche dopo la conclusione delle prove ci siamo soffermati molto sull’analisi dei dati raccolti. Sono impaziente di tornare in pista anche per verificare i risultati del lavoro che abbiamo fatto”.

Programma. Il fine settimana, anticipato di un giorno rispetto al format tradizionale, scatterà giovedì con la sessione di prove libere in programma alle 12.05 locali (10.05 CET). Nel pomeriggio squadre e piloti torneranno in pista alle 16.55 (14.55 CET) per la prima qualifica della stagione, a cui seguirà venerdì alle 17.15 (15.15 CET) la Sprint Race. Il weekend di Sakhir si concluderà sabato con la Feature Race, la cui partenza è in programma alle 13.30 (11.30 CET).