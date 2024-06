Bari Broumand e Nicolas Longuet alla guida del simulatore Scuderia Ferrari

Giornate da incorniciare per i piloti dello Scuderia Ferrari Esports Team, presenti tra gli invitati ad ammirare in anteprima la nuova SF-24 e la livrea 2024 della Ferrari 499P nella settimana delle loro rispettive presentazioni. Un’occasione unica, a cui ha fatto seguito la possibilità per Bari Broumand e Nicolas Longuet di mettersi alla guida del simulatore F1 Scuderia Ferrari, assottigliando sempre di più il margine tra il mondo delle gare reali e quello delle gare virtuali.

“È un’esperienza fantastica – racconta Bari in una piccola pausa del suo stint – faccio fatica a descriverla a parole. È molto diverso rispetto a quello che usiamo nel simracing, ci sono tanti aspetti che lo rendono differente, ma mi piace moltissimo. Sto cercando di imparare, ho già fatto alcuni giri e ci sto prendendo gusto”.