Beganovic: “Ho alzato l’asticella”.

Maranello, 28 febbraio 2024 – Il pilota svedese della Scuderia Ferrari Driver Academy è pronto al via della stagione Formula 3 che scatterà questo weekend in Bahrain. Dino non nasconde le ambizioni alla vigilia della sua seconda stagione nella categoria.

Il contro alla rovescia è iniziato. La stagione 2024 del campionato di Formula 3 scatterà giovedì al Bahrain International Circuit, anticipando di un giorno il tradizionale format del weekend. La Scuderia Ferrari Driver Academy sarà rappresentata in pista da Dino Beganovic, alla sua seconda annata nella serie. Il ventenne pilota svedese è atteso a una stagione di vertice dopo un campionato d’esordio concluso con un bilancio di quattro piazzamenti sul podio.

Sensazioni. Il primo appuntamento di campionato è stato preceduto da tre giorni di test, disputati proprio sul circuito di Sakhir. “Diciamo un paio di giorni – ha spiegato Beganovic sorridendo – visto che la prima giornata è stata condizionata dalla pioggia che ci ha inseguito anche nel deserto… Complessivamente direi che abbiamo completato delle buone prove, è sempre fantastico tornare in pista dopo la pausa invernale e il feeling è stato subito molto buono. Ho preso come un piccolo bonus l’aver concluso l’ultima sessione di prove al comando, ed è sempre un piacere essere in vetta ad una classifica, ma vedremo quali saranno i veri valori in campo solo in qualifica e gara”. “Gli obiettivi sono ambiziosi – ha aggiunto Dino – e sono io il primo ad aver alzato l’asticella delle aspettative, e so che anche le persone intorno a me si aspettino un grande anno. Credo di essermi preparato bene, i riscontri dei test sono stati positivi ed abbiamo fatto un bel lavoro con gli ingegneri in termini di setup della monoposto. A questo punto non vedo l’ora che la stagione abbia inizio”.

Programma. Squadre e piloti scenderanno in pista a partire dalla giornata di giovedì, con il turno di prove libere in programma alle 10.55 locali (8.55 CET) e la sessione di qualifica che scatterà alle 16 (14 CET). Venerdì sarà la volta della Sprint Race con partenza alle 13.15 (11.15 CET), mentre la Feature Race (la gara principale del fine settimana) prenderà il via domenica alle 12 (10 CET).