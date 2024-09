Al termine di due anni intensi, la 275 GTB4 era pronta per debuttare al Salone di Parigi del 1966. Era la prima vettura stradale Ferrari a montare un V12 dotato di quattro alberi a camme, in grado di erogare 300 CV a 8.000 giri/min. Luigi Chinetti, l’agente nordamericano della Casa, colse il potenziale di una versione convertibile per il mercato statunitense e ne ordinò circa 25 esemplari. Alla fine, furono realizzate solo 10 unità della cosiddetta NART Spider, trasformando l’originale in una sorta di unicorno Ferrari.





Era un modello talmente raro che le conversioni after-market non autorizzate divennero poi di moda. Fu questo il destino che toccò alla 275 GTB con numero di telaio 10621, originariamente una Berlinetta, di proprietà di un certo Steve McQueen. Fornita dalla fabbrica in marrone “Nocciola”, McQueen la fece riverniciare in rosso Chianti, sostituì i cerchi Campagnolo con ruote a raggi Borrani e montò specchietti retrovisori più slanciati. Utilizzava la Ferrari per spostarsi da Los Angeles al set del film “Bullitt”, le cui riprese si svolsero in gran parte a San Francisco.