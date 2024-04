Così la 250 LM in gara per la NART conquistò il primo posto, con cinque giri di vantaggio su un’altra 250 LM schierata da un team privato e una 275 GTB. Una tripletta Ferrari, dunque, ottenuta da tre Rosse in livrea non ufficiale.

Un’ulteriore 250 LM schierata dalla Scuderia Filipinetti arrivò sesta, dietro a una coppia di Porsche in gara per la casa automobilistica tedesca. La 250 LM conquistò vittorie importanti anche alla 12 Ore di Reims (nel 1964) e alla 9 Ore di Kyalami, in Sud Africa (sempre nel 1964).



Il design della vettura, che ha fatto scuola, offrì spunti per molti modelli successivi (inclusa la 296 GTB). Vantava inoltre una tecnologia altamente innovativa: era per esempio la prima coupé Ferrari con motore V12 posteriore centrale.



Ma più di ogni altra cosa, a riservarle un posto d’onore nel pantheon delle vetture da corsa di Maranello è stato il fatto che per lungo tempo è rimasta l’ultima Ferrari a vincere a Le Mans. Fino a quest’anno, quando la nuova 499P ha calcato di nuovo il gradino più alto del podio.