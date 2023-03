GTO sta per Gran Turismo Omologata e indica che il modello fu realizzato in base agli standard di omologazione della FIA per la categoria di vetture Gran Turismo da competizione del Gruppo 3. Nata per battere sulle piste l’AC Cobra, la Jaguar E-type e varie Aston Martin, presentava a questo scopo una carrozzeria dall’aerodinamica particolarmente efficiente.

Ma non fu progettata da zero. La GTO era infatti erede della 250 GT “SWB” (ossia Short Wheel Base, a passo corto), lanciata verso la fine del 1959 e protagonista di discreti successi in ambito sportivo. Dato che la competizione si faceva sempre più serrata, Ferrari decise di alzare l’asticella.