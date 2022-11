Da 75 anni Ferrari produce propulsori V12 che hanno vinto campionati del mondo, incantato i proprietari, alimentato le auto più veloci del mondo e sono diventati la massima espressione del motore a combustione interna. Un V12 ha dato la forza propulsiva alla prima Ferrari ed è l’anima dell’ultima arrivata, la rivoluzionaria Purosangue. È la configurazione del motore più famosa della Casa di Maranello, segno distintivo di tante delle sue più grandi vetture.





Un V12 è costituito da due bancate da sei cilindri disposte a V, solitamente a un’angolazione di 60 gradi circa, con un albero motore comune. In origine era impiegato per le barche da regata e venne poi utilizzato per alimentare una serie di celebri velivoli della Seconda guerra mondiale, tra cui i caccia Spitfire e Messerschmitt. Prima dell’ultima guerra è stato utilizzato da vari produttori di auto di lusso, tra cui Rolls-Royce e Cadillac.