Quali recap: Charles quarto, Carlos sesto

Vanno in scena le qualifiche del Gran Premio del Giappone. A Suzuka ci sono 27 gradi nell’aria mentre l’asfalto è a 38

Q1. Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft ma prima che possano completare un giro Logan Sargeant finisce contro le barriere all’ultima curva del suo primo tentativo e innesca una bandiera rossa. Senza tempo oltre ai piloti Ferrari, anche Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, Alex Albon e Pierre Gasly. Si torna in pista con 9 minuti a disposizione: Leclerc ottiene 1’30”393, Carlos 1’30”651. Entrambi accedono al Q2.

Q2. Charles e Carlos vanno in pista con le gomme Soft vecchie del mezzo giro del primo tentativo del Q1: il monegasco ottiene 1’30”456, Carlos 1’31”156. Si monta un treno di Soft nuove con il quale Leclerc passa il turno in 1’29”940 seguito da Sainz in 1’30”067.

Q3. Per l’ultima fase Charles e Carlos arrivano con un solo treno di Soft nuove e attendono alcuni minuti prima di giocarsi le loro chance. Leclerc centra il quarto tempo in 1’29”542, a meno di un decimo dalla prima fila di Oscar Piastri, mentre Sainz è sesto in 1’29”850.