Charles dalla seconda fila, Lewis dalla quarta

Suzuka 05 aprile 2025

La Scuderia Ferrari HP prenderà il via del Gran Premio del Giappone dalla seconda e dalla quarta fila con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La qualifica di Suzuka è stata serrata come ci si aspettava e il monegasco è riuscito a fare il massimo con la sua SF-25 posizionandola in quarta piazza, alle spalle di Max Verstappen e delle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Lewis invece nel suo miglior giro ha pagato un secondo settore imperfetto e scatterà dunque dall’ottava casella. La gara di domani si profila piena di incognite, ma allo stesso tempo ricca di opportunità, come sempre quando si attende la pioggia. A questo va aggiunto che, a causa delle numerose interruzioni nelle libere, nessuno è riuscito per davvero a fare un long run e quindi, anche se la gara dovesse essere totalmente o parzialmente asciutta, non è chiaro come le diverse monoposto potrebbero trovarsi nella gestione delle gomme, specie se le temperature dovessero continuare ad essere piuttosto basse. Anche il vento sulle velocissime curve di Suzuka, potrebbe giocare un ruolo importante.

Q3. Le Ferrari sono arrivate all’ultima fase senza particolari difficoltà, con Charles e Lewis sempre su tempi molto vicini tra loro e con chi guidava la classifica. Entrambi i piloti hanno avuto a disposizione due treni di gomme Soft ciascuno: al primo tentativo Charles ha centrato un ottimo 1’27”299, mentre Lewis ha fatto segnare 1’27”668, tempi valevoli per la terza e la sesta posizione provvisoria. Al secondo attacco al tempo il monegasco non si è migliorato ed è così scivolato al quarto posto, scavalcato da Lando Norris, mentre Hamilton ha limato il proprio crono fino a 1’27”610, ma nel contempo si è ritrovato in ottava posizione.

Scenari da preparare. Questa sera per gli ingegneri si prospetta molto impegnativa. Le previsioni meteo, infatti, non sono ancora certe e gli scenari sono dunque da preparare tutti: i 53 giri, (307,471 km) che prenderanno il via domani alle 14 locali (7 CEST), potrebbero infatti iniziare su pista bagnata, essere da disputare interamente sotto la pioggia, proporre un misto tra asciutto e umido o anche andare in scena interamente sull’asciutto. La capacità di rimanere concentrati e la reattività nell’adattarsi alle condizioni potranno fare la differenza.





Charles Leclerc #16

Ho messo tutto quello che avevo nel mio miglior giro in Q3 e credo che oggi non ci fosse davvero nulla di più da estrarre. La quarta posizione non è di per sé un risultato soddisfacente, e dobbiamo continuare a lavorare per colmare il gap con McLaren e Red Bull e riuscire a tornare a vincere delle gare. Nel complesso, però, il weekend è stato finora positivo: mi sento molto più a mio agio in macchina dopo i cambiamenti che abbiamo fatto al set-up ieri, che hanno anche migliorato la mia fiducia in abitacolo durante le qualifiche. Sono curioso di vedere come si comporterà la macchina durante la corsa di domani e, anche alla luce delle condizioni meteo, di verificare i risultati di questo approccio in configurazione gara.

Lewis Hamilton #44

È stato un sabato impegnativo: abbiamo apportato alcune modifiche alla vettura prima delle qualifiche ma, purtroppo, non hanno portato i miglioramenti in cui speravamo. La mia SF-25 sembrava più bilanciata nelle fasi iniziali, mentre in Q3 ho accusato molto sottosterzo, e questo mi ha portato a commettere un paio di piccoli errori che ci sono costati cari.

Questo risultato non rispecchia il vero potenziale della vettura: c’è ancora della prestazione da trovare e il team sta lavorando sodo per questo. Analizzeremo i dati stasera faremo il massimo per essere più performanti in gara.

Fred Vasseur Team Principal

È stata una qualifica discreta per Charles, anche se ho la sensazione che all’inizio fossimo più competitivi, mentre in Q3 non siamo riusciti a mettere tutto insieme. Lewis, infatti, ha faticato un po’ nell'ultima fase dopo essere riuscito a tenere il passo del suo compagno in Q1 e Q2. McLaren è ancora uno step avanti, quindi dobbiamo continuare a spingere per sviluppare ulteriormente la nostra vettura.

Per quanto riguarda la gara, è difficile prevedere come potrebbe andare, visto che le previsioni annunciano pioggia, almeno durante la notte. Se piovesse sarebbe la prima volta che giriamo sul bagnato qui nel weekend, e anche se fosse asciutto, c’è da attendersi un cambiamento nella direzione del vento che su questa pista significa ritrovarsi con una pista completamente diversa.

Nel complesso, credo che in qualifica abbiamo fatto un passo avanti e dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione anche in gara per continuare a lottare per gli obiettivi che ci siamo prefissati.