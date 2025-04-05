Quali recap: Charles quarto, Lewis ottavo

Suzuka 05 aprile 2025

Vanno in scena le qualifiche del Gran Premio del Giappone. Il vento è stabile dalle prove libere 3, inferiore a ieri, il cielo si è coperto e la temperatura dell’asfalto è di 34 gradi, mentre l’aria è a 15.

Q1. Gomme Soft nuove per Charles, mentre Lewis opta per Medium nuove. Il monegasco ottiene 1’28”571, mentre l’inglese stabilisce 1’29”167. Leclerc continua a girare, mentre Hamilton entra per montare un treno di Soft: Charles a quel punto centra 1’27”920 e passa il turno, imitato dal compagno di squadra che al suo primo tentativo con la mescola più morbida ottiene 1’28”340 e poi un 1’27”942 che gli vale un agevole passaggio del turno.

Q2. Nella seconda fase le due SF-25 vanno in pista con Soft usate: Lewis ottiene 1’27”808, Charles 1’28”866, quindi la sessione viene sospesa per un ulteriore incendio a bordo pista. Si riparte con poco più di otto minuti a disposizione: le Ferrari montano un treno di Soft nuove ciascuna e ripartono. Hamilton al primo tentativo scende a 1’27”600, Charles fa 1’27”610 e poi 1’27”555. Entrambi superano il turno.

Q3. Due treni di Soft per ciascuno dei piloti Ferrari. Al primo tentativo Charles centra 1’27”299, Lewis 1’27”668, buoni per la terza e la sesta posizione provvisoria. Al secondo attacco al tempo il monegasco non si migliora e scivola al quarto posto, scavalcato da Lando Norris, mentre Hamilton scende a 1’27”610 che però vale l’ottava posizione. Ferrari al via dalla seconda e dalla quarta fila.