Race recap: Charles quarto, Lewis settimo
Suzuka 06 aprile 2025
La pioggia che era attesa a Suzuka è caduta al mattino fino alle 11, e così la pista si è asciugata e la gara si prospetta da fare interamente con pneumatici slick. Il cielo è ancora coperto, l’aria è a 15 gradi, la pista a 20. Charles Leclerc si schiera dalla quarta casella con gomme Medium, Lewis Hamilton dall’ottava con le Hard.
Partenza. Al via i ferraristi mantengono le posizioni.
Giro 6. Lewis supera Hadjar e sale al settimo posto.
Giro 20. George Russell si ferma per passare a gomme Hard. Hamilton sale al sesto posto.
Giro 21. Si ferma Oscar Piastri per fare lo stesso. Charles terzo, Lewis quinto.
Giro 22. Stop anche per Charles, che rientra insieme a Max Verstappen e a Lando Norris. Rientra decimo, mentre Hamilton sale al secondo posto.
Giro 24. Oliver Bearman effettua il suo cambio gomme e Charles sale settimo alle spalle di Piastri.
Giro 26. Pit stop per Hadjar, Charles sale sesto.
Giro 30. Lewis entra ai box per montare gomme Medium. Rientra settimo con Charles quinto.
Giro 31. Andrea Kimi Antonelli entra per gomme Hard e rientra sesto. Leclerc sale quarto.
Finale. Non succede più nulla. Vince Verstappen, Charles quarto e Lewis settimo e 18 punti in cascina.