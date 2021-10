Al sabato il caldo è asfissiante ma, complice una pista in evoluzione, quasi tutti i tempi del giorno prima vengono migliorati. Alla fine la pole position va alla Ligier di Jacques Laffite che precede il duo della Williams formato dal campione del mondo Alan Jones e da Carlos Reutemann, la McLaren di John Watson, la Renault di Alain Prost e l’Alfa Romeo di Bruno Giacomelli. Villeneuve è solo settimo ma è più fiducioso perché finalmente il team ha capito che i problemi derivavano dalla taratura degli ammortizzatori. Pironi invece continua ad essere afflitto da guai al motore e non riesce a fare meglio del 13° posto.

Il warm-up del mattino è previsto per le 13.10, ma inizia con 15 minuti di ritardo poiché la gara di supporto si rivela una sorta di “demolition derby”, con un gran numero di vetture che finiscono contro le barriere danneggiandole. Nelle prove in configurazione gara si vede una Ferrari nettamente migliorata, anche se sul tortuoso tracciato di Jarama pensare di recuperare dalla settima posizione non sembra cosa facile.

Alle 15.30 si parte: Laffite ha qualche problema alla frizione e scatta a rilento, mentre Villeneuve è una palla di cannone e transita terzo al primo passaggio. Davanti ci sono Jones e Reutemann, mentre Laffite è solo nono. Al secondo giro Gilles prende la scia dell’argentino sul rettilineo del traguardo e lo sopravanza salendo in seconda posizione. Jones però continua a volare e non pare alla portata del canadese, che pure sta lottando con le unghie e con i denti per cercare di avvicinarsi. Jones passa sul traguardo del 13° giro con un altro gran tempo e tocca attendere oltre dieci secondi per vedere la 126 CK di Villeneuve. Il ritmo forsennato tuttavia tradisce l’australiano: in una curva nemmeno troppo difficile la Williams finisce fuori traiettoria, sullo sporco, e poi nella sabbia sfiorando le barriere. Gilles è in testa, mentre Jones impiega oltre trenta secondi per rientrare ed è costretto a un cambio gomme non previsto che lo relega a quasi un giro di distacco.