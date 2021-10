Il campione inglese continua a spingere come un forsennato, nel tentativo forse di doppiare anche Ascari, rimasto l’unico pilota a pieni giri, ma a venti tornate dal termine il motore della sua Mercedes gli presenta il conto e lo costringe a fermarsi. Ascari sta dunque per diventare leader della corsa ma, forse a causa di un problema a un freno, e complice anche l’olio sparso in pista da Moss, il campione italiano perde il controllo della sua Lancia e finisce in mare. Dirà poi di aver scelto deliberatamente quel tuffo perché valutato come l’opzione a minor rischio rispetto al finire contro un muretto o allo schiantarsi su una piccola tribuna. È la scelta corretta dal momento che, nonostante l’incidente spettacolare, Ascari se la cava con la rottura del setto nasale e qualche contusione.

A quel punto a condurre è il regolare Trintignant che deve difendersi dal ritorno di Castellotti con la seconda Lancia. Il pilota italiano riduce il distacco ma non riesce a prendere la Ferrari che Trintignant ha preservato per tutta la gara e ora concede al suo pilota un ritmo più che dignitoso. Castellotti arriva fino a dieci secondi da Trintignant, ma alla fine deve arrendersi. Maurice, coltivatore di viti a Nimes e zio dell’attore Jean-Louis, conquista la sua prima vittoria in Formula 1 e regala alla Scuderia il successo numero uno dei nove ottenuti sin qui nel Principato. Qualcuno può arguire che Trintignant abbia beneficiato dei guai meccanici altrui, ma dopotutto lo stesso Enzo Ferrari era uso dire: “La macchina da corsa perfetta è quella che si rompe un attimo dopo il traguardo”, e la 625 quel giorno a Monte-Carlo era stata la miglior vettura a passare sotto la bandiera a scacchi.