Anche se spesso si dice che la famosissima 500 F 2 è stata un nuovo e naturalmente rivoluzionario progetto di Lampredi

In realtà il mitico quattro cilindri in linea è nato per la cilindrata di due litri e mezzo e come tale è anche stato collaudato prima al banco e poi in pista il 2 settembre 1951 a Bari e poi a Torino il 6 aprile 1952 entrambe le volte guidata da Piero Taruffi, con potenza tra i 210 e i 230 CV.



E’ uno dei pochi casi in cui un motore con cilindrata ridotta rispetto al progetto originale ha un successo anche maggiore, come è successo appunto al tipo 500 che risulta derivato per riduzione della cilindrata dal 625 pur conservandone le dimensioni esterne. Viceversa il progetto base verrà portato fino al limite dei 3500 cm3 di cilindrata per le auto sport.